Judit Gisbert va agafar el relleu de David Rodríguez, que des del juny és secretari d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran de la Generalitat de Catalunya, el passat 18 de setembre, després de viure unes setmanes de «preparació» treballant colze a colze amb Rodríguez per habituar-se al càrrec. «Les coses canvien perquè assumeixes unes responsabilitats que abans no tenies», diu Gisbert a Regió7 sobre el moment d’entomar la vara d’alcaldessa. «Hi ha moments que has de prendre decisions unilateralment perquè a vegades les coses passen com passen», afirma.

L’alcaldessa de Solsona valora positivament els seus primers 100 dies tot i que destaca que encara s’està adaptant «perquè hi ha moltes coses a tractar i molta feina». En tot cas, destaca que el fet de ser alcaldessa és un privilegi «que em permet aprendre i conèixer moltes coses de Solsona i sobretot coses que depenen de tu perquè puguin millorar. És veritat que són moltes hores i molta feina, però sóc una privilegiada». Gisbert també destaca la importància de l’equip de govern, del que diu que «hem encaixat perfectament».

Un dels aspectes negatius que ha detectat durant aquest període és el lent funcionament de l’administració. «Moltes vegades et posa nerviós perquè els processos són feixucs», assegura la batlle posant com a exemple les obres de la nova escola El Vinyet, que s’havia d’estrenar a principis de l’any 2022 i que finalment no serà fins uns mesos més tard.

100 dies no és un període gaire llarg en la vida política, però de moment Gisbert ja ha viscut un dels projectes més importants de Solsona en els darrers anys, l’estrena del porta a porta. «La lectura general que en fem és positiva i estem agraïts a la ciutadania pel canvi d’hàbits que ha hagut de fer, però el dia abans de l’estrena del porta a porta Solsona estava desbordada de brossa. Això com a alcaldessa et dona una primera sensació de que no ens en sortirem. El més difícil és portar aquests moments, però amb l’equip sempre ho tirem endavant», apunta Gisbert.

Un dels punts clau de cada any de mandat és l’elaboració dels pressupostos, que en el cas de Solsona enguany es van aprovar sense el suport de l’oposició. Tot i que aquest fet pot indicar l’allunyament entre l’equip de govern i els altres grups polítics del consistori, Gisbert també es mostra satisfeta del tracte amb l’oposició. «El contacte amb l’oposició és el que tenia abans com a regidora. Entenc que a l’oposició sempre li agradaria tenir més contacte però jo crec que tenim un tracte fluid i planer i que no hi ha cap problema», dur l’alcaldessa.

De cara al futur, Judit Gisbert assegura que el seu objectiu com a alcaldessa de Solsona és «poder portar a terme el màxim de propostes que teníem al pla de mandat», tot i que lamenta que la pandèmia de la covid-19 hagi fet les coses més difícils del que eren en un principi.

Junts i PSC han trobat a faltar més comunicació amb la nova alcaldessa

ApS-CUP valora més positivament l’inici de Judit Gisbert al capdavant del consistori solsoní

Visions diferents a l’oposició de la primera etapa de Gisbert com a alcaldessa. Junts i PSC coincideixen en la manca de comunicació com un dels principals problemes de la nova alcaldessa mentre que ApS-CUP precisament valora positivament aquest aspecte.

«Les expectatives no s’han complert. Per nosaltres ha estat una decepció perquè la informació que hem tingut com a oposició ha sigut nul·la», afirma el portaveu de Junts, Marc Barbens, que posa com a exemple com es va gestionar la pandèmia amb David Rodríguez i com s’està fent ara, assegurant que no hi ha hagut cap reunió per informar al seu grup. A nivell de gestió Barbens critica alguns temes que Gisbert havia gestionat com a regidora i ara com alcaldessa com és l’aturada del projecte de l’Illa Cultural o l’entorn de la futura escola del Vinyet.

Mohamed El Mamoun, portaveu del PSC, coincideix en destacar la manca de comunicació. «No veig una comunicació fluïda entre el govern i les altres formacions. Trobo a faltar això. Jo m’imaginava que seria així perquè com a regidora també era difícil comunicar-se amb ella», apunta el regidor socialista de Solsona.

Per altra banda, la portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, destaca precisament la comunicació de la nova alcaldessa de Solsona de forma positiva. «Percebem una bona predisposició per buscar la nostra opinió en determinats temes. Tenim la sensació que és més dialogant», afirma Viladrich. Tot i això la regidora assenyala també que s’ha començat a parlar de moltes coses però encara no s’ha vist finalitzat res i que per aquest motiu encara és d’hora per fer-ne una valoració.