El nou bisbe de Solsona, Francesc Conesa, es troba al Vaticà juntament amb la resta de bisbes de les províncies eclesiàstiques de Tarragona, Barcelona i València per dur a terme la visita ad Limina que tots els bisbes han de fer cada cinc anys al Papa. Conesa, ha coincidit al Vaticà amb el vicari general de Solsona, Marc Majà, i l’administrador apostòlic de Solsona i bisbe de Vic, Romà Casanova, abans de visitar per primera vegada Solsona.

Aquesta visita comprèn el pelegrinatge a les tombes dels apòstols Pere i Pau com a expressió de comunió eclesial i la trobada amb el Papa com a successor de sant Pere. Inclou també informar sobre la situació de l’Església a la diòcesi que cada bisbe té encomanada, on de ben segur es tractarà la marxa de Xavier Novell del bisbat solsoní.