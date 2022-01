El Solsonès ha dut a terme des de l’any 2016 el seu tercer pla comarcal de polítiques de dones i igualtat, una iniciativa que té l’objectiu principal de lluitar per la igualtat entre homes i dones en el si dels 15 municipis que formen la comarca del Solsonès. Durant el transcurs del pla el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès, va realitzar 1.700 atencions entre el 2016 i el 2020 per a un total de 595 persones, amb una tendència a l’alça. Això indica que ha crescut la conscienciació sobre aquest tipus de violències i com combatre-hi.

Paral·lelament, des del 2016 fins el 2020 s’han dut a terme 142 activitats en les que hi han participat 3.339 persones en total. El desplegament del pla, però, ha patit algunes complicacions. A partir del 2017 l’eliminació de la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de les Dones adreçada a ens locals per tal de finançar la implementació de polítiques de dones i igualtat va provocar que es fessin menys activitats del pla, especialment als municipis més petits de la comarca. A partir del 2018 s’inicia la transferència de fons als ajuntaments en el marc del Pacte d’Estat contra la violència de gènere que va fer que es reprenguessin aquestes activitats. Per altra banda, la situació de pandèmia del 2020 i la impossibilitat de dur a terme moltes de les activitats presencials que s’havien programat va fer que es realitzessin moltes menys activitats com tallers, cursos o conferències però, en canvi, es van elaborar més materials de sensibilització impresos i audiovisuals. «La valoració de les activitats de la campanya és positiva, però la violència masclista no ens permet ser conformistes», assegura a Regió7 el conseller comarcal d’Acció Social, Xavier Castellana. El conseller apunta que els resultats obtinguts durant aquests anys «ens han d’encoratjar a erradicar la violència masclista, que és el principal objectiu», juntament amb l’eliminació de les diferències de gènere. Castellana destaca entre totes les activitats que s’han realitzat durant els darrers anys l’enfortiment del SIAD com un punt d’assessorament i acompanyament per les dones, la campanya Impensables, la creació d’una guia d’atenció a famílies, el suport a empreses i administracions en matèria d’igualtat i l’impuls de l’emprenedoria femenina a través del Talentària. El nou pla comarcal s’haurà d’aprovar en la celebració del proper ple del Consell Comarcal del Solsonès. «Impensables» destaca entre les activitats del pla La campanya «Impensables» que es va engegar el setembre del 2020, és la primera que aposta per l’abordatge integral de la prevenció de les violències masclistes a través de cinc eixos centrats en dones, homes, infants i joves i professionals. De fet, en el marc d’aquest pla s’han dut a terme més de 150 actuacions que han acumulat més de 1.400 participacions en menys d’un any i mig. La campanya encara continua en marxa i es seguirà duent a terme durant el 2022.