El bisbat de Solsona va celebrar ahir l’acte de comiat del bisbe de Vic i actual administrador apostòlic de Solsona, Romà Casanova. En l’acte, que va consistir en unes pregàries, uns parlaments i un berenar, hi van participar més d’un centenar de persones entre membres de la diòcesi i feligresos.

Casanova va acceptar administrar la diòcesi solsonina després de la renúncia per sorpresa de l’anterior bisbe de Solsona, Xavier Novell. Assumirà el càrrec fins al 12 de març, quan Francesc Conesa es convertirà en el nou pastor de la diòcesi.

Membres del bisbat van agrair la tasca de Casanova durant aquests mesos destacant la relació entre el bisbat de Vic i el de Solsona. El vicari general, Marc Majà, va destacar la implicació de Casanova durant aquest temps.

«M’heu robat el cor», va dir Casanova en el seu discurs després de rebre una figura de la Mare de Déu del Claustre com a obsequi per la seva tasca a Solsona. El prelat va destacar la gestió de la renúncia de Novell. «He vist dolor i llàgrimes, però també he vist molt respecte cap al bisbe Novell, molta maduresa i hem seguit caminant endavant», va dir amb orgull Casanova, que va demanar que acullin el nou bisbe Conesa com ho van fer amb ell.