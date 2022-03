Fins fa prop d’un mes els gegants del Carnaval de Solsona es passaven l’any tancats en un magatzem en espera de sortir durant els set dies de la festa més esbojarrada de la ciutat. Però en l’edició d’aquest any es va posar en marxa Lo Cal Boig, un espai on els gegants seran exposats durant tot l’any i on s’ofereixen visites guiades per conèixer els secrets del Carnaval solsoní.

Durant la celebració de la festa, el local ja va obrir les seves portes com a expositor i punt informatiu. Des de fa dues setmanes, però, s’ofereixen visites guiades juntament amb la que ja estava en marxa al Quarto dels Gegants, on hi ha la imatgeria festiva de la festa major i del Corpus. Tant el local com les visites guiades són gestionades per la cooperativa local Solsona Experience.

La visita dona l’oportunitat de conèixer de forma conjunta els gegants de la festa major i els del Carnaval, que de fet estan relacionats. Els gegants bojos i molta de la imatgeria festiva del Carnaval estan inspirats en les figures de la festa major. Per exemple, els gegants bojos són caricatures dels gegants vells i els joves, i el Xut, ho és de l’àliga. De fet, això és un dels aspectes que més crida l’atenció dels visitants.

Lo Cal Boig és situat al número 5 del carrer de les Llices, un espai que ja de per si guarda una relació amb el Carnaval ja que va acollir algun ball de les edicions del 1972 i 1973.

Allà s’hi poden veure tots els gegants que surten pel Carnaval així com altres elements que normalment no surten a la llum. Per exemple, els primers gegants bojos que va fer Manel Casserras per a la primera edició de la festa. Els va haver de fer en només dues setmanes de marge i això es nota a primera vista amb la seva roba i els seus detalls.

A més de poder veure els gegants, els visitants també tenen una sèrie de plafons informatius que expliquen alguns detalls de la festa, com els actes més destacats, els orígens del Carnaval, qui han estat els diferents Carnestoltes i mata-rucs d’honor, i també la importància de les comparses.

Tota la visita es fa acompanyada del so de les diferents melodies del Carnaval, i fins i tot hi ha un vídeo on participen alguns dels impulsors de la recuperació del Carnaval quan encara hi havia la dictadura franquista.

Amb l’obertura d’aquest espai es dona també solució a la voluntat de molts visitants que sovint reclamaven poder veure els gegants del Carnaval de Solsona, sobretot famílies amb infants que fins ara no ho havien pogut fer.