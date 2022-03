El Centre Cívic de Solsona va acollir ahir la celebració del Dia del Magreb, la segona jornada d’una sèrie d’intercanvis culturals que organitza l’associació solsonina Deixant Empremta.

La jornada va consistir en un taller de cuina on hi van participar una quinzena de persones i que va estar dirigit per tres dones magrebines residents a Solsona. Es va elaborar pastela de peix, uns postres típics de la zona. A més, durant la jornada, els assistents també es van poder provar un vestit típic del territori .

El primer intercanvi cultural va ser protagonitzat per Veneçuela. La intenció de l’associació és continuar organitzant aquestes jornades amb protagonisme de diferents països tant a Solsona com a Cardona. Les jornades formen part del projecte «Teixim Solidaritat», finançat per la Unió Europea.