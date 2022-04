Òmnium Cultural ha celebrat aquest dissabte al vespre la gala d’entrega dels premis Drac, els quals han anat a parar a Júlia Garcia Angrill per la narració «El gat escabellat» pel que fa a la prosa i a Agustí Massip Vidal amb «Ens diuen que en diem vida» pel que fa a la poesia.

La cerimònia d’entrega dels premis Drac, que ha arribat a la catorzena edició, va omplir el teatre comarcal de Solsona en un ambient que els organitzadors han qualificat de molt motivat per la represa de la cultura.

La presidenta d’Òmnium Cultural al Solsonès, Rosa Cases, va explicar que «estem molt contents d’aquesta edició, hi ha hagut molta participació i la gent va sortir molt contenta tant per l’acte com per l’obra de teatre; es notava que era Sant Jordi i la gent tenia ganes de sortir». Cases va remarcar que a l’entitat li ha agradat especialment que la premiada Júlia Garcia sigui una jove de Solsona, la qual cosa reforça el mateix rol de foment de l’escriptura en Català que promou el premi. Agustí Vidal és el Priorat.

En l’arrencada de la cerimònia, Cases va llançar un crit d’alerta sobre el perill que corre la llengua catalana en l’actual context polític. La gala va comptar amb una actuació de l’escola local de Dansa la representació de l’obra «La força d’un destí», de l’actor Fel Faixedas i el saxofonista Pep Poblet.