El fotoperiodista Jordi Borràs presentarà demà el seu nou llibre Tots els colors del negre. L’extrema dreta a l’Europa del segle XXI, a Solsona. Aquesta obra és el resultat de més de 13 anys de reportatges documentant l’extrema dreta a Catalunya i a diferents països europeus com Polònia, Grècia, Itàlia, Portugal, França o Alemanya, entre d’altres.

Borràs ha documentat l’augment de l’extrema dreta a Catalunya durant els darrers anys. La persecució de la ultradreta i les seves amenaces impunes l’han empès a ampliar el focus amb diversos viatges per Europa per contextualitzar i denunciar com el populisme xenòfob acumula poder tant a casa nostra com arreu del continent. El llibre tracta aspectes com què els mou, com actuen, què els uneix i què els fa créixer.

La presentació, organitzada per Alternativa per Solsona – CUP, tindrà lloc demà, a les 8 del vespre, a la Biblioteca de Solsona.