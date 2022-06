Tres municipis del Solsonès han decidit desmarcar-se del Consell Comarcal i contractar la vigilància de les seves zones de bany pel seu compte. Es tracta de Castellar de la Ribera, Lladurs i Navès. Els tres ajuntaments, de Junts, actualment estan estudiant les possibles opcions de contractació i l’empresa que contracti el govern comarcal, d’ERC, no cobriria les seves zones.

L’estiu passat va ser el primer que el Consell Comarcal va contractar una empresa per vigilar les zones de bany d’arreu de la comarca, però alguns ajuntaments no van quedar contents del servei. «L’any passat vam tenir una experiència molt dolenta», explica l’alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, que assegura que «l’empresa contractada, més que vigilar, ens va portar molts malde caps». Sunyer explica que l’empresa no va vigilar cap dia de juliol el tram de la ribera Salada que cobreix Castellar i que en principi sí que ho va fer alguns dies d’agost. «Al final ells ens volien cobrar el que havíem quedat per tot l’estiu i a nosaltres ens va semblar que no se’ls havia de pagar tot perquè només havien vingut mig estiu. Al final vam acabar pagant-ho tot per evitar problemes. De fet, Sunyer explica que es va acabar reunint amb els responsables de l’empresa i que van amenaçar de denunciar-la.

Per evitar que es repeteixi aquesta experiència, aquests tres ajuntaments han decidit actuar pel seu compte. Castellar de la Ribera i Lladurs buscaran una empresa de forma conjunta ja que els dos comparteixen la ribera Salada. En el cas de Navès, també busca professionals per cobrir les seves zones de bany.

Pel que fa al Consell Comarcal, fa dues setmanes estaven demanant pressupostos a diferents empreses de cara a dur a terme la contractació. En tot cas, l’alcaldessa de Castellar assegura que la vigilància es farà d’acord amb l’ordenança acordada en l’àmbit comarcal.

Sunyer també explica que l’Ajuntament de Castellar té un ajut per habilitar una zona d’aparcament i tancar les zones d’accés a la Ribera en cas que sigui necessari. De fet, l’ordenança prohibeix estacionar a les zones que no estan habilitades per fer-ho, però Castellar no en té cap. «Si els prohibim aparcar hem d’habilitar una zona adequada on la gent pugui estacionar», explica.