Què passa quan l’atracció és més forta que qualsevol codi deontològic o pressió social? Doncs el mateix que quan barregem novel·la eròtica i satanisme. Sobre això versa la comèdia de Lacetània Teatre escrita i dirigida per Aleix Albareda #Lodelbisbe 4.0. La companyia presenta l’ampliació de la primera obra, escrita i dirigida també per Aleix Albareda.

Es tracta d’una obra recomanada a majors de 13 anys i inclou tota la trama de la primera amb algunes ampliacions i aprofundiments. Aleix Albareda ha explicat a Regió 7 que per la nova versió s’han utilitzat algunes homilies de qui va ser bisbe de Solsona. També, com a novetat, es coneixerà la faceta de Sílvia Caballol com a psicòloga i alguns dels seminaris que va fer a Solsona. Alhora, la història romàntica entre tots dos serà més llarga en aquesta nova versió i es donarà més espai a la forma com es van conèixer i enamorar.

Surt representat l’últim «sopar alfa» (unes trobades que va idear el bisbe) i també la baixada als inferns de Novell. «Es podrà veure el calvari particular de Xavier Novell una vegada té aquesta crisi profunda i de debat intern», manifesta el director. També hi apareixen els pares de Novell en una escena on els truca per comunicar-los la notícia. Els hi explica abans que a ningú, abans que a cap mitjà, «abans que peti tot», expressa Albareda. Es representa una escena al Vaticà on li concedeixen el permís per deixar de ser capellà. Apareix també una renúncia pública de Novell als mitjans, cosa que no va arribar a fer mai.

La primera obra titulada Lo del bisbe es va estrenar l’11 de juny d’aquest any, com una comèdia inspirada en la vida del bisbe emèrit Xavier Novell arran de la seva renúncia al bisbat l’agost del 2021 i tots els actes que van prosseguir-la. Es va casar al cap de pocs mesos amb l’escriptora i psicòloga Sílvia Caballol, va començar a treballar en l’empresa de genètica porcina Semen Cardona, i va ser pare de dues nenes a principis d’abril. Aquests fets van tenir ressò mediàtic internacional.

Albareda afirma que se’ls va convidar repetides vegades a l’obra a través de connexions en directe per diversos mitjans com TV3 o RAC1 i també mitjançant el contacte d’un company de feina de l’exbisbe. Aquest juliol, Caballol va publicar una carta oberta dirigida a l’autor de l’obra al·legant que mai van ser convidats i que, en cas d’haver rebut invitació, no hi haurien accedit perquè no estaven d’acord amb l’obra. “He vist la carta oberta. No estic d’acord amb el que diu, però no crec que sigui el mitjà adient per parlar-ho”, constata el Albareda.

Es faran tres funcions de la nova funció al teatre comarcal durant la Festa Major i dues més el cap de setmana següent: dimecres 7 de setembre a les 22.30 h; dissabte 10 a les 22 h; diumenge 11 a les 18 h; dissabte 17 a les 22 h i diumenge 18 a les 18 h. Les entrades es poden adquirir en línia al lloc web de Turisme Solsonès. En cas que no s’exhaureixin, també n’hi haurà a la venda a taquilla una hora abans de cada funció.