El dimecres de la setmana vinent, la seu del Consell Comarcal del Solsonès acollirà l’inici de l’atenció presencial per part de tècnics de la Seguretat Social. L’atenció presencial al Solsonès per part de la Seguretat Social, dóna resposta a una llarga reivindicació del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Ajuntament de Solsona. Aquesta atenció presencial tindrà lloc tots els dimecres de les nou del matí a dos quarts de dues del migdia, i es suma als tràmits d’atenció telefònica i telemàtica a través de la seu electrònica i la web. Qui vulgui rebre aquesta atenció, haurà de concertar cita prèvia al telèfon 973 48 32 34 del Consell Comarcal del Solsonès.

Així doncs, després de llargues negociacions per a la prestació d’aquest servei al Solsonès, la comarca acull una delegació de la Seguretat Social, que facilitarà a la població determinats tràmits i evitarà desplaçaments a altres oficines de l’INSS de la província de Lleida on el transport públic és insuficient i molt difícil de combinar com per exemple la Seu d'Urgell, Balaguer o Tàrrega. L’equip de govern de l’ens comarcal valora molt positivament aquest acostament dels serveis a la comarca i als seus veïns i veïnes