El ple del Consell Comarcal del Solsonès va aprovar ahir un suplement de crèdit per l’ens comarcal i pel Centre Sanitari del Solsonès per tal de dur una sèrie d’actuacions entre les quals destaca la renovació del sistema d’aire condicionat de l’ens de salut comarcal, que aquest estiu ha generat problemes.

La modificació del pressupost del Centre Sanitari ha augmentat en 361.560 euros, dels quals 220.000 formen part d’un capítol d’inversió en maquinària, especialment el nou aire condicionat. El tècnic del Consell, Antoni Albalate, va explicar que aquest estiu hi ha hagut moments difícils al Centre Sanitari a causa de les avaries de diferents parts del sistema de l’aire condicionat. «Tenim una instal·lació amb 30 anys i aquest estiu ha anat tenint avaries importants», va apuntar. Durant l’estiu, com que les avaries afectaven només alguns trams, es va anar solucionant amb equips d’aire condicionat de lloguer. Es va realitzar un estudi i finalment es va determinar que era necessari fer una substitució de tots els equips actuals. Els nous equips seran intercanviables entre ells i això permetrà que si en falla un sempre es pugui mantenir l’aire amb un altre dels equips que tindrà l’equipament.

El suplement de crèdit del Centre Sanitari, que també contempla inversions en mobiliari o informàtica, entre altres, s’equilibra majoritàriament amb una aportació del romanent de tresoreria de 336.560 euros, tot i que no es descarta buscar altres vies de finançament tenint en compte que ara només s’ha modificat el pressupost.

En el cas del Consell Comarcal també s’ha incrementat el seu pressupost en gairebé 300.000 euros. La inversió prevista més destacada es destinarà a l’edifici local d’entitats que té el Consell al costat del parc de bombers de Solsona i que ara utilitzen algunes entitats i també com a magatzem de l’ens comarcal. La resta d’inversions són per manteniments, despeses de treballs diversos, convenis i ajuts. Paral·lelament, es preveu utilitzar 188.000 euros del romanent de tresoreria per finançar aquestes actuacions. Tot i això el govern comarcal tampoc descarta buscar altres vies de finançament per algunes d’aquestes actuacions.

En el ple també es va augmentar la plantilla del Consell amb la incorporació d’un cinquè tècnic del SAT per donar serveis als Ajuntaments, que reclamaven que tenien tràmits encallats per la manca de professionals. El Centre Sanitari també va incorporar un metge a la seva plantilla.