L’Orfeó Nova Solsona celebrarà Santa Cecília amb la interpretació de la missa Petite Messe Solennelle, de G. Rossini, a la catedral. L’acompanyaran els cantants Elsa Meneses, Ainhoa Aguilar, Adrià Mas i Joan Climent i els pianistes Marc Castellà i Jordi Castellà. Les entrades es podran adquirir en línia a entradessolsones.com.

Aquesta missa, estrenada a París el 1864, es considera el testament de Rossini i part del que ell va anomenar «pecats» de vellesa. Refinada, intimista i elegant, es tracta d’una obra rellevant del corpus musical per a cor que va suposar la corporació del darrer període creatiu del compositor.

En aquest concert, l’Orfeó, dirigit per Joan Boix, estarà acompanyat pels cantants Elsa Meneses, Ainhoa Aguilar, Adrià Mas i Joan Climent i els pianistes Marc Castellà i Jordi Castellà. Les entrades tindran un cost de 15 euros per al públic general i de 10 euros per als socis de l’entitat.