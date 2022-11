Els monuments megalítics del Solsonès que han format part del projecte de restauració Gegants Immortals retornaran al seu lloc d'origen. El Departament de Cultura ha resolt que les sis esteles i estàtues-menhir, en els últims anys conservades al santuari del Miracle, es traslladaran a la seva ubicació original, on caldrà protegir-los amb cobertes o aquells elements necessaris per a la seva preservació futura.

Els elements megalítics van ser recuperats l'any 2018 a través del projecte Gegants Immortals, impulsat pel Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, que ha permès desenvolupar una tasca de restauració per revertir la degradació que patien, tant a nivell d'estructura com de decoracions. Els treballs també han contribuït en la investigació del seu passat gràcies a la descoberta de nous gravats.

Durant el procés de restauració, s'han dut a terme diverses reunions amb agents del territori per debatre sobre el futur dels megàlits, amb la presència de la plataforma NaturaLitat, que des d'un començament va defensar el retorn dels monuments al seu punt d'origen. Ara, veurà complert el seu objectiu, amb el trasllat de l’estàtua-menhir del Roc de la Mare de Déu (Riner), l’estela de la Costa dels Garrics del Caballol (Pinell) i l’estàtua-menhir de la Pedrafita de Su (Riner) als emplaçaments d'on van ser extrets. El Departament al·lega que per raons pressupostàries els tres elements restants es traslladaran l'any 2023, i mentrestant seran emmagatzemats en un espai cobert del Miracle.

La directora tècnica del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, Lídia Fàbregas, explica que el museu sempre s'ha mostrat obert a la possibilitat de retornar les esteles i els menhirs a la naturalesa. Tot i això, posa en relleu que el fet de situar-los a l'aire lliure, en comptes d'un espai museístic "pot dificultar la seva conservació, atès que es troben a la intempèrie i poden erosionar-se amb el pas del temps". En aquest sentit, afirma que serà clau la realització d’un pla de seguiment futur de l’estat de conservació dels béns liderat pel museu, així com la construcció de cobertes per protegir-los.

Pel que fa a la seva divulgació, Fàbregas considera que el fet de conservar-los en el seu entorn original "afavorirà a la consolidació d'un itinerari entorn els monuments megalítics al Solsonès, on tenen una gran presència". De fet, dins del mateix projecte, està previst senyalitzar-los adequadament i crear un recorregut que permeti conèixer-los tots com a conjunt. Així mateix, el museu pretén dur a terme activitats relacionades amb la seva revaloració i creació de consciència per tal de promoure la seva protecció.