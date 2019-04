Científics fan la primera imatge real d'un forat negre

La primera imatge real d'un forat negre ha estat presentada aquest 10 d'abril. Es tracta del forat negre M87, situat a la constel·lació de Verge, que és 1.500 vegades més gran que el de la Via Làctia.



La imatge ha estat presentada simultàniament en sis conferències de premsa organitzades per tot el món per presentar els primers resultats del projecte EHT (Event Horizon Telescope), en el qual treballen centenars de científics de 18 països.





First ever image of #BlackHole?? revealed! Japanese researchers contribute to paradigm-shifting observations of the gargantuan black hole at the heart of distant galaxy Messier 87.

Read more: https://t.co/KPOdUh5B22 #EHTBlackHole pic.twitter.com/7RqIJ5KmUr