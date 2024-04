Vols saber si el número que t'ha trucat és SPAM?

Cada vegada hi ha més fraus tant via telefònica com online. Els estafadors se les enginyen per tal d'aconseguir les teves dades per un mitjà o altre, però, què passa amb les trucades telefòniques SPAM? Si ens intenten enganyar per una aplicació o web, potser ho detectem abans, o no, però sovint ens demanen dades personals; la qual cosa, de cap manera hem de fer. En aquest cas us aconsellem trucar directament al banc, o posar-vos en contacte amb l'aplicació a través de l'email d'aquesta. El problema és que quan reps una trucada d'estafa, quan despenges, directament et poden treure diners. I com ho evitem això? Doncs si no coneixem el número no l'agafem, però i si és de feina, administrativa, familiar... i és important, però no ho sabem? Què hem de fer? T'expliquem com evitar aquests fraus!!

Mai retornis una trucada sense saber qui ha estat

Evita els fraus telefònics

Activa el filtre antispam al teu telèfon mòbil. Tot i que, sovint les marques com Samsung, Xiamoi, Realme, Vivo o Google, ja solen tenir-la activada per defecte en comprar-lo. En el cas del telèfon fixa això no succeeix i això pot provocar una estafa sense cap mena de filtre.

A més, hi ha telèfons que, tot i no tenir el número guardat, t'ensenyen de qui és el número sense que tu hagis trucat mai o t'hagin trucat.

Activa el filtre antispam

Ves a trucades i a 'Configuració'. Allà trobaràs un apartat que posarà 'ID de trucada i protecció spam' o alguna frase semblant. Només l'hauràs d'activar per aquí i un problema menys. Evitar fraus ja estarà a l'abast de la teva mà.

Les aplicacions per conèixer qui t'està trucant

Hi ha diverses aplicacions que, quan les instal·les en el teu dispositiu mòbil, identificaran directament qui t'està trucant. Tot i que, aquestes aplicacions han d'accedir al teu mòbil: contactes, altres arxius i dades confidencials del teu telèfon. Així doncs, la teva privacitat quedarà descoberta per l'aplicació instal·lada. Ara has de ser tu qui decideixi què fer.

Aquí et deixem l'aplicatiu TrueCaller, genial per aconseguir el que estàs buscant, però recorda que la teva privacitat quedarà al descobert.

Altres tècniques per identificar qui m'ha trucat

Escriu el número a Google, i en cas de ser d'una empresa, de segur que t'apareixerà. Si és un número spam també t'apareixerà perquè altres usuaris hauran escrit en algun fòrum sobre aquest número en particular.

Identifica qui t'ha trucat / freepik

Entra a 'Listaspam': aquest directori està especialitzat a registrar números comercials.

També tens l'opció de les 'Pàgines grogues' online o buscar en el directori 'Qui ha trucat?'. En aquest últim són els usuaris qui desvelen els números comercials o fraudulents.

WhatsApp: posa al navegador aquest URL 'https://api.whatsapp.com/send?phone=34xxxxxxxxx' i canvia les 'xxx' pel número que t'ha trucat i si el número no és d'Espanya canvia el 34, també. Així podràs veure el seu perfil dins la xarxa social, en cas que en tingui i descobrir qui t'ha trucat.