Cansat d'escoltar els àudios tan llargs que t'envien per WhatsApp?

Incorporar la funció d'enviar àudios a WhatsApp va ser una novetat que la majoria fem servir i, no és per menys. Anem tot el dia amunt i a baix, i per escriure necessitem estar en un lloc assegut o drets, però no en moviment, ja que, després podem escriure amb errades ortogràfiques o podem topar amb altres persones de cara, per exemple; i només esmentem els casos menys greus. Estar mirant el mòbil mentre passegem o conduïm és un "suïcidi". Gràcies a les notes de veu de WhatsApp, això ho podem evitar, per què obrim micròfon i a xerrar; però i si ets tu qui rep un àudio d'aquella amiga que li agrada tant xerrar? Te l'estimes molt, però se't fa pesat oi? De segur que ets dels que posa la velocitat de l'àudio a 1,5 o a 2; però t'assabentes de tota la conversa? Avui et portem una solució que, creiem que pot arribar a ser la definitiva: l'aplicació LuzIA. Gràcies a la intel·ligència artificial, aquesta aplicació et resumirà els àudios rebuts, convertint-los en text. Així doncs, no et perdràs ni un detall o això esperem i no hauràs d'estar cinc o deu minuts amb els auriculars posats per escoltar l'àudio de la teva amiga, parella o familiar. A què esperes per provar-la?

Els àudios de WhatsApp són útils quan es reben puntualment o per temes difícils d'explicar per escrit. No obstant això, es poden tornar tediosos si s'utilitzen per a qualsevol mena de comunicació. Tots coneixem algú que envia missatges de veu sobre cada detall del seu dia a dia, des del que va esmorzar fins a les activitats més trivials.

Tanmateix, passar minuts i minuts escoltant àudios que podrien resumir-se en unes poques línies pot ser esgotador. Aquí és on entra en joc LuzIA.

Ja no cal afegir-la com a contacte

Anteriorment, la transcripció d'àudios estava disponible a través del xatbot de LuzIA com un contacte. Recentment, els desenvolupadors han integrat aquesta funció directament a l'aplicació. Llegir el contingut en lloc d'escoltar-lo sol ser molt més ràpid, especialment perquè s'eviten les divagacions innecessàries o la cadència al ritme en parlar.

A part d'oferir un assistent integrat a l'aplicació de Meta, LuzIA està disponible com una aplicació independent per a dispositius Android i iPhone. Pots demanar-li qualsevol tasca, igual que a altres xatbots com ChatGPT o Copilot (LuzIA també es basa en la tecnologia desenvolupada per OpenAI), fins i tot genera imatges. Gràcies a la seva capacitat per comprendre el context i reaccionar de manera intel·ligent, LuzIA també pot identificar els punts clau de qualsevol àudio perquè no hagis d'escoltar cada minut de l'enregistrament.

Per aprofitar aquesta funció de transcripcions d'àudio, només cal instal·lar l'aplicació de LuzIA des de la botiga d'aplicacions corresponent i seguir uns passos molt simples que us mostrem a continuació.

Estalvia temps amb LuzIA / freepik

Pas a pas:

Obre l'app de LuzIA i ves fins a la configuració.

Entra a "Compte" i registra't si no tenies un usuari a LuzIA. L'aplicació ja estarà a punt.

L'aplicació ja estarà a punt. Fes servir WhatsApp com l'utilitzes de forma habitual i, quan rebis una nota de veu tan extensa que no et vingui de gust escoltar-la, mantén premut sobre el missatge i prem sobre la icona de reenviar.

Tria l'app de LuzIA entre les opcions a compartir.

LuzIA analitzarà l'àudio per passar-lo a text automàticament . Si no us agrada la vibració mentre la IA va escrivint, pots desconnectar la "Resposta tàctil" des dels ajustaments de l'app.

. Si no us agrada la vibració mentre la IA va escrivint, des dels ajustaments de l'app. Un cop tinguis el text quilomètric de la transcripció, escriu "Resumeix l'àudio". LuzIA destacarà les claus de la nota de veu.

Tot el procés necessita connexió a internet: LuzIA comparteix l'àudio amb els servidors, així que hauries de tenir-ho en compte també.