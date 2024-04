L'última estafa dels lladres per WhatsApp

Els robatoris i les estafes digitals estan a l'ordre del dia. Cada vegada són més els lladres que intenten estafar-nos a través de les xarxes socials, aplicacions o pàgines web. La tecnologia avança i els estafadors també ho fan. Avui us portem una de les últimes estafes a WhatsApp. T'arriba un missatge on et demanen si tens una estona per parlar i per fer diners ràpidament. Aquests missatges s'han relacionat amb simulacions d'empreses reconegudes com Warner Bros Discovery. Descobreix-ne més!

Aquesta estafa es caracteritza per enviar missatges des de números telefònics amb origen a països com Indonèsia, Nigèria, Afganistan, Tadjikistan o Kirguizistan, la qual cosa constitueix un indici de la seva il·legitimitat.

El missatge fraudulent, suposadament enviat en nom de l'empresa esmentada, sol tenir un contingut genèric com: "Hola, el meu nom és (en les darreres dates s'ha reportat Rosa Caro Serrano, però en ser missatges massius varia la identitat) i si tens temps m'agradaria parlar amb tu uns minuts”.

La nova modalitat d'estafa a WhatsApp / CC

Posteriorment, es convida el receptor a participar en activitats que involucren augmentar la popularitat de bloguers a les xarxes socials, oferint una compensació de tres euros per cada "Like" o "M'agrada" obtingut a les seves publicacions.

Segona part de l'estafa

L'engany continua quan se sol·licita a l'usuari que doni un "M'agrada" a un vídeo específic i envieu una captura de pantalla com a prova. Posteriorment, se'l redirigeix a un compte de Telegram sota el nom de "Lara Croft", sol·licitant un codi proporcionat pel compte de WhatsApp inicialment contactat.

En aquest punt crític, els estafadors sol·liciten informació personal confidencial, com edat, sexe, professió, IBAN i nom del banc, amb el pretext de fer un suposat pagament pels serveis prestats. Tot i això, aquesta sol·licitud de dades personals constitueix un intent de robatori d'identitat, amb potencial accés a comptes bancaris i altres dades delicades de l'individu afectat.

És fonamental mantenir-se alerta davant d'aquest tipus de missatges sospitosos i abstenir-se de proporcionar informació personal o financera a fonts no verificades. A més, es recomana denunciar qualsevol activitat fraudulenta a les autoritats competents per prevenir danys més grans.