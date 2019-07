Twitter cau a nivell mundial i afecta especialment Europa i els Estats Units

La xarxa social Twitter ha deixat d'estar operativa aquest dijous al vespre a nivell mundial, afectant especialment Europa i els Estats Units, on els usuaris que intenten accedir-hi reben el missatge de: "Hi ha hagut un error tècnic", i no poden entrar-hi.

El portal especialitzat DownDetector situar el focus de la "caiguda" del servei als cinc continents, encara que el major nombre d'usuaris afectats es detecta a Europa Occidental i Amèrica del Nord (on també es concentren la major part d'usuaris), amb focus secundaris al Japó , Brasil, Índia, Argentina, Colòmbia i Perú, entre altres països.

La setmana passada, les aplicacions propietat de Facebook: WhatsApp, Instagram i Messenger, a més de la pròpia xarxa social, van patir també una caiguda del servei a nivell mundial que va impedir als usuaris publicar i descarregar fotografies en aquestes aplicacions