Google estrena Stadia, la seva plataforma de videojocs en «streaming»

Ha arribat el dia, la nova plataforma de joc en streaming, Google Stadia, ja es troba disponible. La consola s'estrena amb un catàleg de 22 títols que inclou alguns èxits recents com 'Mortal Kombat 11', 'Red Dead Redemption 2', 'NBA 2K20' o 'Destiny 2' entre d'altres, al qual s'afegiran altres èxits abans d'acabar d'any.



La llista del catàleg de llançament

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (disponible en Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (disponible en Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

La nova plataforma dels de Mountain View funciona en un gran nombre de dispositius, incloent ordinadors portàtils, tauletes, televisors i telèfons intel·ligents sense la necessitat de consoles ni sistemes físics. A nivell tècnic el servei ofereix una experiència premium 4K, a 60 fps i so 5.1 per una mica menys de 10 euros mensuals. Per a això serà necessari una connexió amb 35 Mbps, mentre que els valors de xarxa mínims recomanats no superen els 10 Mbps, amb els quals fins i tot s'oferiran videojocs a 60 fps i 1080p. Quant al seu llançament, Stadia s'estrena en 14 països: Bèlgica, Finlàndia, el Canadà, Dinamarca, França, Alemanya, Irlanda, Itàlia, Països Baixos, Noruega, Espanya, Suècia, Regne Unit i els Estats Units. S'espera que el 2020 arribi a més territoris.

Com és habitual s'estrenen diferents configuracions: la Founder Edition, que l'empresa comercialitza a 129 euros. Aquest paquet permet als jugadors començar a utilitzar Stadia Pro durant tres mesos des del seu llançament i la possibilitat de regalar un Buddy Pass a un amic perquè també gaudeixi de tres mesos de Stadia Pro. El paquet també inclou el comandament de Stadia en color blau nit, un dispositiu Google Chromecast Ultra per a jugar en streaming en el teu televisor. A més de tres mesos de subscripció gratuïta a Stadia Pro, també es permetrà accés a una col·lecció cada vegada més àmplia de jocs gratuïts, començant amb 'Destiny 2'.

En el cas d'optar per un compromís menor, podrem subscriure'ns a Stadia Pro a un cost de 9,99 euros al mes, que ofereix resolucions de fins a 4K i 60fps amb àudio 5.1. L'última possibilitat de formar part de la família correspon a la subscripció Stadia Base: que estarà disponible gratis l'any vinent. El registre permetrà jugar a resolucions fins a 1080p i 60fps, però sense la possibilitat d'accedir a la cartera de jocs gratuïts, així com als descomptes i promocions.