Així són els «bacteris menjamòbils», un «secret» revolucionari desenvolupat a la UPC de Manresa

Un smartphone conté més de 40 elements de la taula periòdica, principalment metalls pesants de gran valor per la seva alta conductivitat. Aquests elements es poden recuperar i reutilitzar com a matèria prima per fabricar nous productes. No obstant, dels 40 milions de tones de residus electrònics que es generen cada any al món, només se'n recicla la cinquena part, amb les conseqüents pèrdues econòmiques i impacte mediambiental.

Ara, un nou procés biotecnològic desenvolupat per un grup d'investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech (UPC) al Campus de Manresa permet recuperar els metalls dels aparells electrònics de manera molt més senzilla que amb els processos industrials habituals, altament costosos i contaminants. El secret: uns bacteris que es poden obtenir en espais naturals. L'investigador al capdavant d'aquesta recerca és Toni Dorado, professor de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), que explica tots els detalls de la tècnica al nou vídeo de la sèrie de divulgació científica de la UPC #looopers, i que porta per títol 'Bacteris menjamòbils'.



Com actuen els 'bacteris menjamòbils'?



Amb la tècnica de biolixiviació, els bacteris, cultivats al laboratori, són sotmesos a unes condicions determinades de temperatura, pH i concentració de sals. El contacte amb les plaques electròniques dels aparells permet obtenir a aquests microorganismes l'aliment que necessiten per viure i reproduir-se. Com a resultat d'aquest procés, es produeix la dissolució dels metalls en el líquid resultant, d'on es poden recuperar posant-los en contacte amb encenalls d'acer i tornar-los al seu estat metàl·lic original per donar-los un nou ús.

Un cop finalitzat el cicle, en unes sis hores, els bacteris es tornen a posar en contacte amb components electrònics per iniciar de nou el procés, una tècnica ràpida, senzilla i de baix cost que es pot aplicar per a la recuperació de metalls en altres tipus de residus, com ara televisors o neveres.



Divulgació científica a Youtube



El vídeo 'Bacteris menjamòbils' és la quarta entrega de la sèrie #looopers, un espai creat per la UPC a Youtube per divulgar el coneixement científic i tecnològic que es genera a la Universitat i despertar vocacions científiques en els àmbits STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques, per les seves sigles en anglès).