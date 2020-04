WhatsApp comença a desenvolupar les trucades grupals de 8 participants

WhatsApp ha començat desenvolupar una funció que permet ampliar a un màxim de vuit el nombre de participants d'una trucada grupal, característica que ja es troba operativa en la versió beta.

La setmana passada, el portal especialitzat WABetaInfo va descobrir en el codi de l'aplicació unes dades que feien referència a trucades amb més de quatre participants.

Des d'aquest dimarts, les versions beta més recents de WhatsApp per a dispositius amb sistemes iOS i Android permeten l'accés a un màxim de vuit participants, incloent el mateix usuari, segons aquest portal.

La funció, ara com ara, no es troba en la versió estable de WhatsApp però és operativa per als usuaris de la beta 2.20.50.25 d'iOS a Testflight i la versió beta 2.20.133 d'Android a Google Play.

Aquestes trucades es fan de la mateixa manera que les actuals, des de la pestanya de trucades de WhatsApp, a través del botó de trucada, i seleccionant 'Trucada en grup'.