Troben 10 «superpropagadors» de «fakes» a Twitter

NewsGuard ha identificat deu comptes de "superpropagadors" de fraus sobre la pandèmia de la Covid-19 a Twitter, que compten un abast de més de tres milions de seguidors i les publicacions dels quals encara segueixen en la plataforma.

La ràpida extensió de la Covid-19 ha generat sentiments oposats en les persones de tot el món, que han acudit a Internet i les xarxes socials a la recerca d'informació sobre un nou coronavirus del qual les autoritats sanitàries han anat aprenent pas a pas des de la seva identificació.

Les xarxes socials han combatut la desinformació i les "fake news" amb el recurs d'enllaços a pàgines oficials, com l'Organització Mundial de la Salut, i la promoció de continguts contrastats. No obstant això, les "fake news" han seguit persistit, com assenyala la recerca de NewsGuard.

Aquesta organització, especialitzada a combatre la informació falsa, ha identificat deu comptes del que ha denominat "superpropagadors" de desinformació, cadascun d'ells amb més de 100.000 seguidors que, en conjunt, s'acosten als 3,3 milions.

Les seves publicacions promocionaven tractaments i cures, negaven l'eficàcia de les mesures de distància social i física, encoratjant fins i tot a saltar-les-hi, o difonien teories de la conspiració entorn de la pandèmia.

Aquests comptes han distribuït continguts amb data posterior al 18 de març, quan Twitter va anunciar mesures per a combatre les "fake news" del coronavirus i la pandèmia. Dos d'elles estaven verificades i en alguns casos, es tracta de comptes ja coneguts per a difondre desinformació sobre altres temes.