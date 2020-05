Adeu a Play Music; Google confirma que clausurarà la seva plataforma de música

Google ha confirmat que tancarà el seu servei de streaming musical Google Play Música durant aquest any i apostarà en lloc seu per l'eina de 'streaming' de música YouTube Music, a la qual ja és possible transferir les biblioteques de música de la plataforma anterior.

Els usuaris de YouTube Music i Google Play Música "de moment podran accedir a tots dos serveis" perquè tinguin temps suficient per transferir el seu contingut i acostumar-se a la nova eina, segons ha informat Google en un comunicat.

Google ha assegurat que informarà als usuaris de les seves plataformes de 'streaming' "molt abans que perdin l'accés a Google Play Música durant aquets any", confirmant així el seu tancament.

Què he de fer per no perdre la música que he comprat



Amb l'objectiu de facilitar la transició entre la nova i la vella plataforma, YouTube Music ha introduït una nova característica que permet transferir els continguts de Google Play Music com les biblioteques de cançons, preferències, 'podcasts' i llistes de reproducció.

Aquesta funció, que abans no era possible, s'explicarà als usuaris del servei de forma detallada a través d'un correu electrònic. El procés comença descarregant l'app de YouTube Music i acceptant l'opció de transferir.

Després d'això, els continguts començaran a mostrar-se a la biblioteca de YouTube Music, que passarà a funcionar com "el nou centre per reproduir i descobrir música" de Google.

La funció de transferència des de Google Play Music servirà també per migrar a altres aplicacions com Google Podcasts, a la qual serà possible enviar les biblioteques i les reproduccions d'aquests continguts.

Què ofereix Youtube Music?



YouTube Music disposa d'una versió gratuïta i d'una subscripció de pagament per 9,99 euros al mes. La plataforma ha incorporat també noves funcions com llistats de reproducció de fins a 5.000 cançons, reproducció sense connexió i la possibilitat de transferir continguts comprats a Play Música.