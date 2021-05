El videojoc "Grand Theft Auto V" per a PlayStation 4 (PS4) ha estat el joc més venut a Espanya el passat mes d'abril, segons la llista publicada per l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI) d'acord amb les dades de Games Sales Data (GSD). Cal recordar que el videojoc de Rockstar es va llançar originalment per a PS3 l'any 2013 i després de més de 8 anys segueix sent un supervendes sense precedents. El principal motiu de l'auge d'aquest videojoc és gràcies al seu mode online que ha aconseguit una comunitat de jugadors molt fidel i també pels múltiples streams dels creadors de contingut.

La plataforma Switch de la companyia japonesa Nintendo completa el podi dels més venuts amb "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" (segona posició) i "Animal Crossing: New Horizons". El Top 5 ho coronen "Minecraft: Nintendo Switch Edition" i FIFA 21, per a PS4

Per a PlayStation 5 (PS5) el videojoc més reeixit del passat mes ha estat "Spider-Man: Milers Morals" seguit de "Returnal", "Assassin's Creed Valhalla", "Marvel's Avengers" i "Demon's Soul".

Els més venuts de la consola de microsoft, XBOX Sèries, han estat "Nier Replicant", "Assasin's Creed Valhalla" i "Judgment";

Finalment, la llista de videojocs més demandats per a PC han estat "The Sims 4", "FIFA 21" i "Call of Duty: Black Ops III".