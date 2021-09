Si hi ha un mes que sigui adequat per començar nous projectes i descobrir aficions, és el setembre. Per als que sentin curiositat per saber com es crea un videojoc des de zero, Estudio de Videojuegos per a Nintendo Switch pot ser d’ajuda. El software està guiat per set lliçons interactives i està plantejat perquè qualsevol usuari, de qualsevol edat, i sense cap tipus d’experiència prèvia, pugui aprendre a crear els seus propis jocs. Després de llançar-se a Nintendo eShop l’11 de juny, Estudio de Videojuegos arriba avui en format físic a les botigues.

El joc està plantejat perquè l’aprenentatge sigui gradual i està articulat de manera que es van introduint els conceptes bàsics de programació i pensament computacional d’una manera progressiva, entretinguda i senzilla.

Així funciona

El joc introdueix uns éssers molt peculiars anomenats nodon, la col·laboració dels quals serà essencial per crear un joc des de zero. Hi ha nombrosos ‘nodon’ a Estudio de Videojuegos, cadascun té la seva personalitat i exerceix un paper concret. Es tracta d’aparellar-los perquè uneixin forces i converteixin el joc en realitat. Són necessaris per passar d’una pàgina en blanc a un prototip de videojoc, per exemple, al connectar un nodon de botó amb un altre de persona, els usuaris crearan un personatge humanoide que sàpiga saltar cada vegada que premem la ‘B’. Amb uns 80 ‘nodons’ és possible crear diferents tipus de videojocs, des de plataformes de desplaçament lateral fins a jocs de carreres, passant per títols de trets en l’espai exterior.

Senzillesa

Estudi de videojocs és enterament visual: no hi ha possibilitat de fallar, ni línies de codi farragoses i complicades que puguin frustrar els aspirants a programador. Cada lliçó ensenya a fer un petit desenvolupament independent, cadascun d’un gènere diferent, que el jugador podrà provar per comprovar i disfrutar del seu progrés. El jugador es trobarà preguntes com ¿i com podem fer perquè el cotxe giri automàticament a la dreta? o ¿i si volguéssim que aquest alienígena pogués llançar projectils?, que busquen obligar a recórrer al pensament lògic i a exercir la creativitat per trobar la solució més adequada. Entre lliçó i lliçó hi ha un Punt de Control, on es posen a prova la resolució de problemes partint de les tècniques apreses en la lliçó anterior. També s’ha donat forma al mode Programació lliure, on els usuaris poden treure profit de les habilitats apreses.

Compatibilitat

Estudio de Videojuegos pot controlar-se amb un comandament Joy-Con o un comandament Pro de Nintendo Switch, i també és compatible amb Nintendo Switch Lite. També es gestiona amb un ratolí compatible connectat al port USB de la base de Nintendo Switch.