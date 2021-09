L’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) i els Mossos estan alertant d’una campanya de correus electrònics que suplanten la identitat de WhatsApp amb un missatge que conté un enllaç que descarrega un troià al dispositiu. El correu electrònic simula ser una còpia de seguretat de les converses de la xarxa social i de l’històric de trucades, i insta l’usuari a prémer sobre l’enllaç per a descarregar-lo.

🔴 Si reps aquest correu en què suplanten a @WhatsApp, esborra'l i sobretot no segueixis l'enllaç. Volen que et descarreguis un troià i infectar el teu dispositiu @osiseguridad pic.twitter.com/VWNng4ITsz — Mossos (@mossos) 27 de septiembre de 2021

Per captar l’interès de les víctimes, l’assumpte del missatge és Còpia de seguretat de missatges de WhatsApp *913071605 Núm. (xxxxx) tot i que l’OSI no descarta que n’hi hagi altres d’alternatius.

La necessitat d’un antivirus

Si hem rebut aquest missatge, però no hem executat l’arxiu descarregat, possiblement el dispositiu no s’haurà infectat, segons expliquen des de l’OSI. Si ens trobem en aquest cas, l’únic que cal fer és eliminar l’arxiu que es trobarà a la carpeta de descàrregues. També caldrà enviar a la paperera el correu rebut. En canvi, si s’ha descarregat i executat l’arxiu maliciós, és més que probable que el dispositiu s’hagi infectat. Per protegir-lo, és clau escanejar-lo amb un antivirus actualitzat.

L’OSI recorda que sempre, en cas de dubte sobre la legitimitat d’un correu, no s’ha de pitjar sobre cap enllaç, ni descarregar un fitxer adjunt. Per a més seguretat, és recomanable realitzar còpies de seguretat de manera periòdica amb tota la informació que consideris important perquè, en cas que el teu equip es vegi afectat per algun incident de seguretat, no la perdis. També és recomanable mantenir els teus dispositius actualitzats i protegits sempre amb un antivirus.