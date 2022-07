Fa anys que l’última tecnologia s’aplica als taulers d’escacs per provar-ne la capacitat de resposta. Tot i això, la setmana passada va deixar una imatge insòlita quan un robot va agafar i va trencar un dit del seu rival, un nen de set anys, durant una partida a l’Obert de Moscou.

L’autòmat, que participava en el torneig en quatre partides simultànies, va pessigar el dit del menor i li va retorçar fins a trencar-li, segons expliquen els mitjans de comunicació russos. «El robot va trencar el dit del nen», ha explicat Serguei Lazarev, president de la Federació d’Escacs de Moscou, a l’agència de notícies TASS.

L’incident es va produir el 19 de juliol i el vídeo es va compartir al canal de Telegram de Baza, un mitjà d’investigació rus, en què es veu com els assistents intercedeixen per alliberar el dit del nen.

Culpa del nen

Serguei Smagin, vicepresident de la Federació Russa d’Escacs, ha explicat llavors que no es devia a un gest violent del robot, sinó a un error «extremadament estrany» causat perquè el nen no va esperar que la màquina completés el seu moviment de fitxa i va optar per una rèplica ràpida, cosa que va causar l’incident. «Hi ha certes regles de seguretat i el nen, aparentment, les va violar. Quan va fer el seu moviment, no es va adonar que primer havia d’esperar-se», va dir Smagin.

Els representants de la Federació Russa d’Escacs ha dit a l’agència que es va enguixar el dit al nen, que va continuar jugant l’endemà. Els seus pares, però, s’han posat en contacte amb la fiscalia. Baza ha explicat que la víctima d’aquest incident és el Christopher, un dels millors 30 escaquistes de Moscou en la categoria de menors de nou anys.