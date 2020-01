Amazon Prime prepara la sèrie «3caminos», amb Álex González i Verónica Echegui

Álex González i Verónica Echegui encapçalen el repartiment de 3caminos, la nova sèrie d'Amazon Prime Video protagonitzada per cinc amics que recorren el camí de Santiago en tres moments diferents de la vida. Segons informa FormulaTV, la sèrie s'estrenarà aquest any i també tindrà en el seu elenc Anna Schimrigk, Andrea Bosca i Alberto Jo Lee. El rodatge començarà el pròxim mes de febrer a la localitat de Leyre, a Navarra, i finalitzarà, com no pot ser d'altra manera, a Galicia. Amazon té previst vendre la sèrie a diverses televisions autonòmiques.