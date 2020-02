Jordi Évole estrena format entrevistant Oriol Junqueras

Uns mesos després d'acomiadar-se de Salvados, Jordi Évole torna aquesta nit a La Sexta amb l'estrena d'un nou format. Lo de Évole és una sèrie documental sobre la presó i les seves conseqüències. Al llarg de diversos lliuraments, que s'emetran cada diumenge a les 21.30 h, el periodista català parlarà amb diversos protagonistes que en algun moment de la seva vida han viscut entre reixes o que actualment s'hi troben. Entre els entrevistats, Sandro Rosell, Enrique Granados o Santiago Cobos.

El nou programa s'estrena ni més ni menys que amb una entrevista al líder d'ERC, Oriol Junqueras, realitzada a la presó de Lledoners. Amb el líder independentista, el periodista conversarà sobre el referèndum de l'1 d'octubre i sobre la situació actual de Catalunya, però sobretot com va viure l'entrada en un centre penitenciari, privat de la seva llibertat, i com afecta psicològicament trobar-se intern en un centre com aquest.

El programa ha estat definit pel periodista català com «una sèrie documental sobre la presó i les seves conseqüències». Al programa Évole intentarà arrencar confessions sobre els delictes als entrevistats, com també la seva estada a la presó i, si és el cas, com va ser la seva posada en llibertat. Évole insisteix que la seva intenció no és jutjar, sinó intentar escoltar i comprendre cada un dels protagonistes.