Aquests són els guanyadors dels Premis Talent UManresa per als millors Treballs de Final de Grau

El Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ha fet públic el veredicte de la segona edició dels Premis Talent UManresa per als millors Treballs de Final de Grau (TFG) realitzats per estudiants de les Facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa i defensats durant el curs acadèmic 2019-2020. Els premis, patrocinats per Caixa d'Enginyers, tenen com a finalitat promoure l'interès acadèmic dels estudiants, visibilitzar el compromís de la universitat davant la generació de coneixement de valor per a la societat i el territori, així com reconèixer l'esforç i treball de l'alumnat.

En l'àmbit de les Ciències de la Salut, el premi al millor TFG del grau en Podologia s'ha concedit a Imma Morales Becerra, pel treball titulat "Eficacia de la intervencion logopédica en la microstomia en pacientes quemados de cabeza y/o cuello: Revisión bibliográfica de las publicaciones "Burns" y "Revista Brasileira de Queimaduras". El jurat ha atorgat el premi al millor TFG d'Infermeria a Laura Alcaide Puértolas, pel treball titulat "Intervención enfermera para disminuir la ansiedad preoperatoria en mujeres con cáncer de mama". El premi del grau en Podología ha estat per al treball "Influencia de la cuña Cluffy sobre la movilidad del mediopié en el plano frontal durante la marcha en individuos asintomáticos. Proyecto de trabajo experimental", de Vanesa García. En el cas del grau en Fisioteràpia s'atorguen un primer i un segon premi. El primer ha estat per a Carmen Bertrand Ramírez, pel TFG titulat "Efectivitat de l'exercici aquàtic sobre la marxa, l'equilibri, la fatiga i la qualitat de vida en persones amb esclerosi múltiple: protocol d'assaig clínic aleatoritzat". El segon s'ha concedit a Roger Fontanet Claret pel treball "Valoració de l'aplicació de la guia de pràctica clínica "ankle stability and movement coordination impairments: ankle ligament sprains" en l'esquinç dels lligaments colaterals laterals del turmell. Estudi observacional descriptiu de metodologia mixta".

Els TFG premiats als graus de la Facultat de Ciències Socials han estat "Pla d'empresa roadtrip experience Catalonia" de Carla Lopo Ges, del grau en ADE, i "Discursos i materials: de-construint les categories de gènere en les propostes de l'acció del LAB 0_6", de Sara Mas Rincón, del grau en Mestre d'Educació Infantil.

Els premis consisteixen en un diploma de reconeixement i una dotació econòmica de 300 euros. En el cas del segon premi del grau en Fisioteràpia, està dotat amb 200 euros. Els premis es lliuraran en el marc de l'acte de graduació de la promoció, quan es pugui celebrar.