UManresa promourà la reflexió i el debat sobre el potencial transformador de l'educació en el marc del projecte Manresa 2022

UManresa – Fundació Universitària del Bages posarà en marxa el mes de gener de l'any 2022 el programa d'activitats "Mestres que (es) transformen", una proposta de reflexió i debat sobre el potencial transformador de la tasca de mestres i professorat que formarà part de Manresa 2022. L'Ajuntament de Manresa ha encarregat a la institució universitària el lideratge d'una part de les accions vinculades a l'àmbit de l'educació. Els objectius de la proposta són reflexionar sobre el sentit transformador de l'activitat docent, promoure el debat sobre la funció educadora dins i fora de l'escola i provocar que, com a resultat de la reflexió i el debat, es creïn i s'implementin accions que contribueixin a la transformació educativa real als centres educatius i que puguin posar-se en marxa durant el curs escolar 2022-2023.

7 mesos de reflexió i debat

Les accions es posaran en marxa el mes de febrer i fins al mes de juliol es plantejaran temes diversos de reflexió sobre la figura i la funció de mestres i professorat, que s'abordaran en uns diàlegs educatius entre persones expertes. Aquests diàlegs comptaran amb la participació de persones com Pepe Menéndez, Salvador Cardús, Montserrat Pedreira, Eduard Vallory, Eva Bach, Carme Junyent i Sor Lucia de Caram, entre d'altres. També es treballarà amb grups de treball que s'encarregaran d'elaborar materials i activitats i s'obrirà un fòrum virtual per plantejar-hi reflexions i propostes. Totes les activitats estaran obertes a persones interessades en el món de l'educació i en el cas dels docents, la participació i assistència als diàlegs i grups de treball seran reconegudes com activitats de formació contínua.

El programa culminarà el darrer trimestre de l'any amb una jornada de conclusions i col·loqui i amb la publicació tant dels diàlegs, com de les propostes dels grups de treball i les reflexions del fòrum.

Treball conjunt entre centres educatius

Un dels objectius del programa és la implantació de propostes i projectes transformadors als centres educatius. Per aquest motiu, una de les accions previstes passa per implicar les escoles en el projecte per constituir grups de transformació formats per dos centres educatius. Acompanyats d'una persona del projecte Manresa 2022, la intenció és que dissenyin una acció concreta que es pugui implementar.

Un projecte lligat a l'aposta per l'educació a la universitat

La proposta de debat coincideix amb una aposta de la Universitat per consolidar i reforçar els estudis d'educació que es concretarà amb la construcció de l'edifici FUB4, que la Universitat començarà a construir aquest any 2021 i que a partir de la tardor del 2022 concentrarà tota l'activitat acadèmica, de recerca i de serveis de l'àrea d'educació. La construcció d'aquest edifici, que s'integrarà al campus universitari, respon a la voluntat de ser un pol de generació de coneixement, d'intercanvi i de formació per als professionals de l'educació. Està previst que el nou edifici s'inauguri el mes de setembre de l'any 2022.