Segur que tots ens hem trobat amb alguna persona molt preocupada perquè en l’informe d’una prova d’imatge li apareix que presenta signes degeneratius a la columna lumbar o una hèrnia discal. Troballes com degeneració o protrusions del disc s’interpreten molts cops com a causa del dolor lumbar, desencadenant en intervencions quirúrgiques que no obtenen els resultats esperats i el pacient continua patint dolor.

Doncs bé, diversos estudis han demostrat que alguns casos de degeneració a la columna que sempre associem al mal d’esquena són presents en una gran quantitat de persones asimptomàtiques, és a dir, que no pateixen dolor lumbar. De fet, dins de les persones asimptomàtiques, pràcticament un 90% de la població major de 50 anys i més del 50% de les persones majors de 30 anys, presenten degeneració, pèrdua d’alçada o bombaments dels discs de la columna lumbar. Per tant, podem observar que els canvis degeneratius en una ressonància magnètica no són sinònim de patir dolor i s’haurien de veure com a canvis normals que es desenvolupen amb el temps i no com una patologia greu.

De tota manera, això no vol dir que si algú presenta una hèrnia discal, no pugui tenir dolor. El que és important és ser conscients que una imatge amb signes degeneratius a la columna no serà suficient per afirmar que aquests en són la causa. A més a més, moltes persones que pateixen dolor lumbar a causa d’una hèrnia discal es recuperen amb un tractament conservador, gestionat sobretot des de la fisioteràpia. Cal afegir també que 2 de cada 3 hèrnies discals es reabsorbeixen sense haver de passar per quiròfan. Hi ha molts aspectes que en poden condicionar la reabsorció, però la gravetat de la patologia sembla ser un dels condicionants més importants.

S’ha vist que com més greu és el tipus d’hèrnia discal, més probabilitats hi ha que aquesta es reabsorbeixi. Això, pot ser degut a que com més greu sigui aquesta lesió, hi haurà més inflamació. Així doncs, com més gran sigui aquesta inflamació, més probabilitats que el cos percebi un perill més gran i, per tant, activi els recursos que té a l’abast per a la recuperació. De la mateixa manera, com menys gravetat, menys inflamació i menys possibilitats d’iniciar tot aquest procés de recuperació.

Finalment, és important saber que els discs intervertebrals no són una gelatina que sortirà de la columna si fem activitat física, sinó al contrari. Les articulacions de la columna estan formades per diferents estructures fortes i estables amb la capacitat de resistir forces de compressió i tot tipus de moviments. És més, aquestes articulacions necessiten càrrega i moviment per permetre una correcta difusió d’oxigen i nutrients i afavorir la nostra salut. Són unes articulacions perfectament dissenyades i adaptades per poder-nos moure sense preocupacions.

Com a conclusió, és important tenir present que presentar canvis degeneratius a la columna lumbar no ha de comportar sempre dolor i que, en el cas que aquests canvis en causin, poden ser reversibles. Entre el 60% i 90% de les hèrnies discals lumbars poden ser tractades amb èxit mitjançant un tractament conservador. Per tant, és important posar-se en mans d’un professional per tal que avaluï la font del dolor i pugui guiar aquest procés. I sobretot, no deixar-se de moure i fer activitat física.

Pau Martínez, fisioterapeuta de la Clínica Universitària.