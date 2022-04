L’edifici de la FUB4, el més nou de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), comença a bullir d’activitat. Ahir una trentena de nens i nenes d’educació infantil van estrenar les noves dependències del LAB 0_6 per promoure la descoberta i l’educació científica entre els més petits. És la primera activitat que s’ha traslladat al nou equipament que acollirà tota la docència, la recerca i els serveis de l’àmbit de l’educació de la universitat. També comptarà amb una llar d’infants.

Divendres una escola de Cervera va visitar el LAB 0_6 a les instal·lacions on era fins ara, a la FUB2. I ahir, quan era no fa un mes que la FUB-UManresa va rebre les claus de l’edifici, un centre d’ensenyament de Sabadell ja va estrenar el nou espai. El mateix divendres i el cap de setmana es va fer el trasllat de tot l’equipament, i ahir a primera hora del matí responsables del laboratori el van posar en ordre i a punt per rebre els primers nens.

El LAB és a la primera planta del nou edifici. És una sala gran amb un terra de color grogós per diferenciar-los de la resta. Al costat hi ha una sala més petita on hi ha el que s’anomena Espai Matèria, i més enllà l’Espai Geologia. Ahir els infants participaven de totes les activitats que ofereix el LAB com l’espai de llum; el model d’éssers vius que permet als joves estudiants observar amb lupa els petits peixos d’una peixera o els insectes en un terrari; estris per treballar el pes, sorra on enfonsar les mans; o roques i minerals per tocar. «La idea és que sigui un joc lliure i nosaltres els acompanyem. Intervenim sense interferir», asseguren Laura Sanz i Cristina Sandoval, del mateix LAB. «També fem acompanyament als mestres» de les escoles que visiten les instal·lacions.

Amb el nou edifici dedicat a tot l’àmbit de l’Educació es guanya espai, i al costat de la sala del LAB que es va estrenar ahir n’hi ha una altra d’igual on hi haurà, també, un laboratori d’experimentació per apropar la ciència als més petits. D’aquesta forma hi haurà un laboratori per a nens i nenes de 3 a 5 anys, i una altra -el nou que s’ha d’estrenar- per a infants de 6 a 8. En aquest cas i per diferenciar-lo, el terra és de color verd. Es tracta de donar personalitat a un i a l’altre. Al mig hi ha una sala d’observació per veure els nens en plena acció perquè mestres i estudiants puguin observar el seu comportament en plena acció.

La majoria de les aules de la FUB 4 ja tenen el nou mobiliari, i a la planta baixa de l’edifici hi ha la llar d’infants. És previst que el pròxim 30 d’abril s’hi celebri una jornada de portes obertes per a totes les famílies que hi puguin estar interessades. Serà la primera escola bressol directament vinculada a uns estudis de grau i cicle d’Educació Infantil.