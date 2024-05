Sortir a passejar pel barri

Quan sortim de l’escoleta sortim de la zona de confort. Tenim l’oportunitat de descobrir nous fenòmens.

Si les sortides es van fent setmanalment, amb els mesos observem com van passant les estacions i com canvia el paisatge que veiem: a la tardor, als arbres els cauen les fulles i les podem aixafar i fan soroll; a la primavera, trobem flors i marietes; i a l’estiu, anem en màniga curta i suem de la calor que fa.

Això també ho observem si visitem el mercat setmanal on hi ha fruites de temporada. Hi vam comprar castanyes i moniatos a la tardor, hi comprem maduixes a la primavera i síndria a l’estiu.

També gaudim quan plou, el terra i les coses que es mullen canvien de color. El terra és gris fosc, les baranes brillen per les gotes i al pati hi apareixen cargols, que observem i toquem. Ens adonem que la closca és dura i que fa una bava llefiscosa. També veiem que la sorra molla pesa, és consistent, s’enganxa a les mans i als peus. Es fan bassals que podem aixafar, els peus queden sota l’aigua i no els veiem, esquitxem, fem petjades al terra sec... passen moltes coses quan plou i només les podem percebre si sortim a descobrir-les.

Ens encanten els infants que exploren, lliures i feliços.

En caminar pel carrer hem d’aprendre que hi ha unes normes que hem de complir: hi ha espais on podem córrer i d’altres en els quals hem d’anar agafats de la mà i als semàfors en vermell ens aturem. Pel carrer podem caminar agafats d’un adult, d’un company o sols mentre seguim el grup, igual que ho fan les persones adultes.

Hi ha estructures que són un bon repte motriu: trobem fileres primes on és difícil fer equilibris, també blocs grans per enfilar-nos i saltar, escales amples i d’altres d’estretes, rampes amb sorra on hem de posar molta atenció per no relliscar i d’altres on podem córrer.

Si ho mirem amb ulls d’infant, tot és interessant, a tot arreu hi ha reptes, descobertes, i per això necessitem temps per aturar-nos, anar al seu ritme, deixar-nos sorprendre i gaudir de cada instant.

El millor de les sortides pel barri és que tenim temps per realitzar tot això. Sí que hi ha molts dies que volem arribar al mercat, o al parc de Can Font, però d’altres simplement sortim a gaudir de l’exterior i a observar què hi trobem.

Sabeu que les grues giren i carreguen sacs que pesen molt? Els hem vist com ho movien amb un comandament i, fins i tot, camions descarregar molta sorra que feia pols i soroll.

Aprofitem aquestes sortides per continuar fent preguntes: cap on creieu que va l’aigua de la séquia, amunt o avall? Quin animal ha passat per aquí que hi ha una caca? Qui porta plomes? De quin ocell deu ser? Allà dalt de l’arbre hi ha un niu, creieu que hi ha ous?

Gaudir de les sortides del barri ens aporta grans aprenentatges tant a nivell individual com a nivell grupal. Formar part d’un grup dona seguretat, aprenem els uns dels altres les normes cíviques, cuidem el nostre entorn i ens fa pertànyer a la ciutat.

I ja ho sabeu, si veieu uns infants curiosos, que fan preguntes i gaudint de l’entorn, saludeu-nos!

Som els nens i nenes de la Upetita.

Núria Valdés, directora de la Upetita