UManresa i l’AFA de l’Institut Pius Font i Quer signen un conveni de col·laboració

UManresa – Fundació Universitària del Bages i l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Pius Font i Quer han signat un conveni de col·laboració, el primer que la Universitat subscriu amb una associació d’aquestes característiques.

El conveni, d’un any de durada prorrogable, permetrà que les famílies associades a l’entitat es beneficiïn de descomptes a l’Escola d’Idiomes d’UManresa i en la prova de l’Oxford Test of English, als serveis assistencials de la Clínica Universitària i en formacions de curta durada adreçada a preuniversitaris. L’acord també contempla que la Universitat pugui oferir activitats i tallers als estudiants dels instituts sobre tècniques de preparació d’un TdR, eines per entendre i accedir a la universitat i xerrades temàtiques, entre d’altres.

L’acord l’han subscrit aquest dimarts, 30 d’abril, la presidenta de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Pius Font i Quer, Marta Sánchez Valera, i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Antoni Llobet Mercadé.