Com creix Manresa

Al mateix ple municipal on es feia oficial un padró de Manresa que supera per primera vegada els 80.000 habitants, un portaveu de la comunitat educativa de l’institut Pius Font i Quer es queixava que el centre està massificat, que no hi ha recursos per atendre la diversitat de l’alumnat i que tot això deteriora la qualitat de l’ensenyament; una hora després del ple, la comunitat es manifestava pel carrer, un fet ben insòlit. Manresa creix, la qual cosa és enormement positiva, sobretot perquè havia estat estancada durant dècades. Però no creix de la millor manera. L’evolució vegetativa és negativa, la població autòctona envelleix ràpidament, i si la ciutat pot mantenir un cert dinamisme laboral és gràcies a la immigració, que resulta imprescindible. Però és una immigració de perfil sòcioeconòmic i educatiu molt modest, i el fet que arribi sobtadament suposa un impacte a les aules, que es massifiquen i es compliquen. No només al Pius; arreu. La solució és clara: calen més recursos per acollir i integrar els nouvinguts. Cal una reacció molt contundent dels governs que no s’està produïnt. I en aquest tema, les assignatures suspeses avui no es poden recuperar en el futur. Els que passen ara per l’escola ja no hi tornaran.