Carme Baulenas, directora de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà: «La Capella de Santa Maria representa la Cerdanya on cantem»

Carme Baulenas és la directora de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà des de l’any 2010. Una institució de la vila dedicada a la música i al cant coral amb més de 500 anys d’història.

Aquest compromís amb la cultura es va veure reflectit

el passat 28 d’abril, quan la coral va guanyar el 38è Premi Cerdà de l’Any 2023. Aquest guardó s’atribueix des de l’any 1985 per l’Institut d’Estudis Ceretans per tal de reconèixer la tasca de promoció de la cultura a tota la Cerdanya. De les tres entitats participants -Associació de Concursos de gossos de pastors d’Oceja, Cor Transfronterer de Cerdanya i Coral Capella Santa Maria-escollides pel jurat de l’Institut, la segona va ser la més votada per votació popular (50%) i el jurat (50%).

Què creu que els ha portat a guanyar aquest premi?

Crec que es deu a la participació i col·laboració en activitats de la vila i la comarca. A més, la coral és una gran representant de la Cerdanya allà on cantem arreu de Catalunya i més enllà de la frontera. Considero que tot aquest compendi d’accions segurament hi ha tingut a veure per aconseguir aquest guardó.

És el primer Premi Cerdà que guanya la coral?

Sí, i n’estem orgullosos que l’esforç doni el seu fruit.

Des del punt de vista com a directora, ha costat molt arribar fins aquí?

Sí, ha costat molt, tot i que ha estat un camí de gaudi i amor per la música on totes les persones que n’han format part han col·laborat i posat el seu granet de sorra. Des de la seva refundació l’any 1997, és gràcies a tots i totes que la coral ha arribat fins aquí.

Què ha significat per la coral guanyar aquest premi?

Guanyar aquest premi ha suposat un reconeixement de tot el que hem après aquests anys. A part de cantar, compartim moments tristos, emocions i preocupacions. Compartim la vida, i la música ens ha ajudat molt.

Podria citar algunes paraules dels cantaires del dia de la recollida del Premi?

Molts van manifestar que el premi es devia a la llarga trajectòria i al treball ben fet com a grup i, sobretot, al treball incansable de la directora.

Què s’emporta d’aquest camí com a directora des de l’any 2010?

He après moltíssim. El més dur va ser molt difícil durant els mesos de pandèmia que no es podia assajar ni trobar-nos. Però penso que tothom, en cada un dels àmbits, n’ha sortit reforçat.

Abans de ser directora, havia format part de la coral com a cantaire?

Sí, ja formava part de la coral en el moment que els cantaires em van demanar si volia dirigir la «Capella». Crec que va ser l’any 2000 que vaig començar fent de solista i poc després ja em vaig incorporar com a cantaire.

Com preveu el futur del cant coral a la comarca?

M’agrada ser optimista i pensar que el cant coral a la Cerdanya no es mantindrà, sinó que augmentarà i evolucionarà perquè tothom en pugui gaudir, cantaires i públic.

Quins avantatges porta formar part d’una coral?

El fet de cantar aporta molts beneficis a nivell social, físic i anímic. En una coral és molt important la part musical que implica treball, exigència, esforç, ganes de millorar i gaudi, però també és molt important la part humana i social.