El projecte Bages Ciència Ciutadana sobre l’envelliment rural es reprèn amb sessions de treball a Cardona i Navàs

Els municipis de Cardona i Navàs acolliran el mes de maig dues sessions de treball del projecte Bages Ciència Ciutadana. Impulsat per UManresa i la Fundació Sant Andreu Salut, amb el suport el Servei d’Inclusió Social i Convivència del Consell Comarcal del Bages així com els Ajuntaments de Cardona i Navàs, el projecte se centrarà en els reptes de l’envelliment en l’entorn rural. Aquesta nova experiència de ciència ciutadana es va posar en marxa el passat mes d’octubre, en el marc del CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. La sessió de Cardona es farà el dia 16 de maig a les 17 h al Centre Cívic i la de Navàs, el 20 de maig a les 17 h al Casal de la Gent Gran. En els dos casos, les sessions estan obertes a totes aquelles persones que vulguin participar en el procés científic participatiu. El projecte es pot tirar endavant gràcies a l’ajut que ha concedit la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Amb aquestes sessions, el projecte entra en la segona fase. Durant la primera, que es va dur a terme durant el mes d’octubre, es va fer el treball de sensibilització i visualització dels problemes associats a l’envelliment en entorns rurals, en el marc del Festival CLAM. Un cop completada aquesta fase s’inicia l’experimentació, un procés de definició de les preguntes a les quals es vol donar resposta. En aquesta fase també es duu a terme la recerca necessària per donar resposta a les qüestions plantejades. El projecte culminarà amb la tercera fase, anomenada d’empoderament, que consistirà en fer difusió i transferir el coneixement obtingut.

Un equip d’investigadors de la Fundació Sant Andreu Salut i UManresa acompanyant el procés

Persones vinculades a la Universitat i a Sant Andreu Salut que fan recerca en l’àmbit de l’envelliment s’encarreguen d’acompanyar tot el procés. Per part de Sant Andreu Salut hi participen Silvia Graell, Cristina Plaza, Dolors Fitó i Míriam Fuertes Garrido, mentre que per part d’UManresa ho fan Jullieth Suárez Guevara, Maria Lluïsa Sort Garcia, Elena Medarde, Marc Selgas Cors i Marc Bernadich Màrquez.

La participació d’UManresa en aquest projecte s’emmarca dins de les accions del Grup de Recerca en Innovació Transformativa i Simulació.

Que és la ciència ciutadana?

La ciència ciutadana és aquella que implica persones que no són professionals de la recerca. Persegueix generar coneixement a partir de la participació activa de la ciutadania en totes les etapes del procediment de recerca, des de la captació i processament de dades, fins a la seva interpretació posterior, passant per la definició de reptes i objectius de recerca i pel disseny de la investigació. En totes aquestes etapes, compten amb l’acompanyament de persones que es dediquen a la recerca.

La implicació de la ciutadania en aquests processos fomenta la participació activa dels ciutadans en la recerca, de manera que s’incentiva l’interès públic per la ciència. Alhora, aquesta participació permet arribar a una major diversitat de perspectives i a millorar la qualitat de les dades recollides. D’altra banda, la ciència ciutadana també educa i involucra les persones en la recerca de problemàtiques que els interpel·len, al mateix temps que aprenen metodologia científica i incorporen habilitats de recerca.