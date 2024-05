L'ExpoBages tindrà enguany 130 expositors, 20 més que l'any passat

L'ExpoBages torna els dies 24, 25 i 26 de maig amb la seva 42a edició, i ho fa amb més expositors i més metres linials. En total seran 130 els paradistes de la fira multisectorial de Manresa, i 2.159 metres d'exposició: 20 paradistes i 50 metres més que el 2023. Amb tot, la fira tindrà com a eix principal, com ja va sent en les últimes edicions, el TecnoBages, el complement tecnològic de l'Expo que tornarà a Sant Domènec amb un ampli programa d'activitats, tant per a professionals com per al públic familiar.

El Passeig Pere III, el carrer Àngel Guimerà, la plaça Neus Català, la plaça Espanya, el carrer Josep Maria Planes i la plaça Sant Domènec seran l'escenari de la fira, en què tindran espai representants dels sectors de l’automòbil, l’artesania, la salut i l’esport, el turisme, els serveis a les persones i l’alimentació, la innovació, la indústria i la tecnologia, entre altres.

El TecnoBages, per la seva banda, aproparà la tecnologia i la innovació al públic al llarg de tota la setmana. Els primes dies, amb una programació molt orientada als professionals del sector, i a partir de divendres a la tarda per divulgar les noves tendències tecnològiques al gran públic, especialment novetats relacionades amb la Intel·ligència Artificial. Així, des de dilluns 20 fins al divendres 24, el TecnoBages oferirà tallers, ponències i trobades en l'espai ja conegut de la fira tecnològica: dues carpes geodèsiques, enguany del mateix tamany. A partir de divendres a la tarda s'afegirà a l'escenari de l'esdeveniment tecnològic un espai lúdic ubicat a la plaça Fius i Palà. Per al públic familiar s'ha dissenyat un programa amb simuladors, tallers infantils, realitat augmentada, jocs variats, un escape room a l’aire lliure i espectacles de combinen la màgia, el teatre i la ciència.

A més, l'oferta es completa enguany amb la presència, també a la plaça Sant Domènec, del MNACTEC Bus, del Museu Nacional de la Tècnica i la Ciència de Catalunya, a partir de divendres al matí, que, a través de 8 propostes interactives, convida el públic a viatjar al passat, el present i el futur, per divulgar matèries com els avanços tecnològics, la transició energètica, la cultura, el transport o el patrimoni industrial.

Durant la presentació de la fira, aquest dimecres al migdia, l'alcalde Marc Aloy ha descrit l'Expo com "un gran aparador de productes i empreses de la ciutat" que procura "adaptar-se als nous temps" mitjançant un TecnoBages que vol "apropar la innovació a tots els públics". Aloy, que dimarts va presentar l'inici de les obres del nou polígon del Pont Nou, considera que les dues notícies es complementen i mostren "el dinamisme econòmic de la ciutat". Per a Aloy, l'ExpoBages té un al·licient clau per a l'economia local: la promoció del comerç de proximitat i familiar, que té en la venda online de les grans plataformes un competidor temible. "El comerç local ofereix producte, però també servei", ha insistit Aloy.

Per al regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, l'Expo és "un termòmetre del que es respira" econòmicament a la ciutat, i ha apuntat que "activitat creixent, tant per les consultes per a les parcel·les del Pont Nou com per llicències comercials" a la ciutat. Tot plegat, diu Vila, "es reflecteix a l'Expo", que continua creixent malgrat un model que podia semblar esgotat.

Segons ha apuntat la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, la fira demostra el seu vigor amb el fet que "tot l'espai expositiu s'omple cada any, i cada vegada tenim més demanda d'expositors". Per a Gratacòs, l'èxit de la fira cal atribuir-lo al fet que "tenim un bon equip comercial, una bona estructura", un equip al qual Aloy ha agraït la tasca feta per arribar a un nou Expo.

L’ExpoBages està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Manresa. El programa del TecnoBages, impulsat per l’Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires i ProManresa, compta també amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona i es basteix amb la col·laboració de MNACTEC, Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC, UPC Manresa, UManresa, TIC Bages, Agenda Compartida de Manresa-Bages, la Biblioteca del Casino i Eurecat.