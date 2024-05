ERC reuneix l'executiva aquesta tarda, l'endemà que Junqueras s'ofereixi a continuar liderant el partit tot i el 12-M

L'executiva d'ERC es reunirà aquest dimecres a la tarda, 24 hores després que el president del partit, Oriol Junqueras, s'oferís a continuar liderant la formació tot i els resultats del 12-M. Tal com ha avançat Catalunya Ràdio i han confirmat a l'ACN fonts d'ERC, la direcció començarà a debatre avui els propers moviments interns.

El president del Govern, ja en funcions, i cap de llista, Pere Aragonès, va anunciar dilluns que abandonaria la política, i demanava que a Esquerra s'assumissin més "responsabilitats col·lectives". L'endemà mateix Junqueras s'oferia per mantenir la presidència d'ERC. Tot i això, la secretària general, Marta Rovira, creu que s'ha acabat un cicle i aposta per un relleu que passaria tant per ella com per Junqueras.