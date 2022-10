ICL Iberia i UManresa – Fundació Universitària del Bages han renovat i ampliat l’acord de col·laboració a través del qual l’empresa minera dona suport a les accions de promoció de les vocacions científiques a les primeres edats que es duen a terme des del Lab 0-6 de la Universitat. El nou conveni dona continuïtat al suport que ICL Iberia ha donat a UManresa des de l’any 2016. A banda d’ampliar la dotació econòmica que l’empresa minera aporta a les diferents activitats, aquest nou conveni permet avançar en la internacionalització del projecte d’UManresa, un aspecte que ja s’ha començat a estudiar. A més ICL Iberia també forma part del comitè assessor del Lab amb l’aportació de coneixement.

Amb la seva aportació, ICL vol contribuir a impulsar l’aprenentatge, la recerca i la documentació al voltant de l’educació científica. En aquest sentit, ICL Iberia promou que infants de les escoles del seu àmbit d’influència, concretament de Súria, Sallent, Callús, Balsareny i Santpedor visitin el Lab 0-6 i puguin participar en les activitats que s’hi proposen. També s’organitzen activitats de divulgació científica en aquests municipis i l’empresa minera dona suport al premi La Ciència i els Infants, un guardó que reconeix propostes elaborades per docents per promoure l’esperit científic dels infants a les aules de l’etapa educativa infantil.

El nou conveni aborda, per primera vegada, la possible internacionalització de l’activitat del Lab 0_6, donant-la a conèixer als països on l’empresa té implantació.

Més Lab i més ciència a les primeres edats

La renovació i ampliació del compromís d’ICL amb UManresa coincideix en el temps amb l’estrena del nou edifici FUB4 -UEducació, una construcció que aglutina i concentra tots els estudis i serveis d’educació de la institució universitària. La construcció del nou edifici ha permès ampliar els espais dedicats a la promoció de l’educació científica a les primeres edats que, fins ara, s’adreçaven al públic de 0 a 6 anys.

Al nou edifici, les propostes s’han pogut ampliar i especialitzar en funció de les edats dels infants. Així, a la Upetita, la nova escola bressol de la Universitat, s’hi ha creat l’espai Explora 0_3, pensat i concebut per a la primera etapa educativa. A la primera planta de l’edifici s’hi poden trobar els espais 3_6 i 6_8, que fan que les propostes s’allarguin fins a la segona etapa del cicle infantil (3 a 6 anys) i la primera de l’educació primària (6 a 8 anys).

La promoció de l’educació científica a les primeres edats es completa amb el Lab sobre rodes, una furgoneta equipada amb propostes de ciència i experimentació que es trasllada a les escoles bressol, que són les que tenen més dificultats per desplaçar els infants fins a Manresa.

7 anys acostant la ciència a les escoles

Des que es va posar en marxa l’any 2016, el Lab 0-6 ha tingut molt bona acollida entre els centres educatius. De fet, cada any, el calendari de visites escolars s’ha de tancar pocs dies després d’obrir-lo perquè s’omple de seguida gràcies a l’interès de les escoles de participar en una proposta diferent, de qualitat i orientada a la ciència i l’experimentació. Durant el curs passat, el Lab va arribar a 10.424 infants, una xifra rècord a causa de les activitats que es van fer a Girona, Lleida i Tarragona. Van ser 519 grups escolars de 189 escoles. Pel que fa al Lab Sobre Rodes, que es desplaça a les llars d’infants, va visitar 141 centres i va arribar a 5.917 nens i nenes

Des dels seus inicis, més de 38.000 infants de 1.822 grups escolars han gaudit de les propostes del Lab 0_6. El Lab sobre Rodes, que va començar a funcionar l’any 2017, ha arribat a 26.286 infants.

A banda de les activitats adreçades als infants, una de les funcions del Lab és fer formació permanent per a docents interessats en millorar la incorporació de la ciència a les aules dels infants més petits. En aquest sentit, s’han dut a terme 25 accions formatives en les quals han participat 3.664 professionals de l’educació. També és un recurs al servei dels estudis reglats de mestre i de tècnic en Educació Infantil per tal que les alumnes entrin en contacte amb situacions educatives reals de promoció de l’experimentació científica a les primeres edats.