El truc definitiu per netejar la rentadora a fons i evitar avaries

La rentadora és un dels electrodomèstics que menys cuidem a casa tot i que és un dels més cars tant pel que fa a les reparacions com en la compra. Els experts en arreglar aquest tipus de "màquines" ho tenen clar: la prevenció és (com en gairebé tot) fonamental. No en va és més que estudiat que només es fa malbé allò que no es cuida. I com ho podem fer perquè la nostra rentadora llueixi sempre com a nova? Doncs no pot ser més senzill.

El primer que has de fer és utilitzar-la d'una manera racional. Els experts en neteja asseguren que de tant en tant has de netejar l'interior de la rentadora. I no només per conservar-la millor. També per evitar que la roba surti cada vegada pitjor. Com netejar aquesta zona? Doncs escollint un programa curt i ficant dins del tambor una mica de bicarbonat. Deixa que actuï i veuràs quins resultats!

També hi ha un altre producte que es recomana cada vegada més per millorar l'estat en què queda la roba que treus de la rentadora i l'olor de les peces. Es tracta del vinagre. És un dels productes més recomanats en tota mena de tasques de neteja però també a l'hora de fer una cosa tan bàsica com posar la rentadora. Et permetrà potenciar les olors del suavitzant posant-ne una mica en el mateix caixetí en què poses aquest producte que té cura teves peces.