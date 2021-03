Vesteix la taula amb la vaixella de porcellana de Cruz de Malta

Regió7 posa en marxa una nova col·lecció de parament per a la llar de la marca Cruz de Malta. Una magnífica vaixella composta per 18 peces realitzades en porcellana blanca d'alta qualitat en forma oval. La vaixella consta de 6 plats plans de 27 cm de diàmetre, 6 de fondos de 20 cm i 6 de postres de 20 cm.

El material del qual està realitzada la vaixella és de porcellana. Aquesta es distingeix dels altres productes ceràmics, per ser impermeable i per la seva vitrificació. Es tracta d'una vaixella de gran qualitat i presència, la qual cosa la fa el millor aliat tant per a sorprendre els seus convidats com per al seu ús diari.

A més, la vaixella de porcellana és apta per al rentaplats i el microones amb el que no haurà de preocupar-se per la durabilitat i resistència d'aquesta.

La vaixella de divuit peces de Cruz de Malta està valorada en 65 euros, però els lectors de Regió7 la poden adquirir al preu de 39,90 euros, i els subscriptors ho poden fer per 37,90 euros.

La vaixella es pot adquirir a les oficines del diari, en horari d'oficina, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 18 h, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.