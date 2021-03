El truc definitiu per eliminar la pols de tots els mobles de casa

A l'hora de fer les tasques de la llar, n'hi ha una que fa especial mandra. Passar la baieta per netejar la pols agrada a molt pocs (més aviat a gairebé ningú). Fa molta mandra agafar la mopa. Per això quan et decideixes a fer-ho vols que els resultats siguin impressionants. I tenim un truc que te'ls poden garantir.

El primer que has de fer és comprar una de les baietes de moda de les quals més se'n parla als fòrums de decoració i neteja. Un producte que es posa a la venda en supermercats de tot el país, que costa poc més d'un euro i que pots aconseguir en qualsevol gran superfície o fins i tot ja, des de fa diversos mesos, en supermercats petits i mitjans.

El truc perquè la pols trigui més a quedar-se als mobles no és cap altre que el de posar una petita gota de rentavaixelles a la baieta que faràs servir. Després passes la baieta en qüestió pels mobles i el resultat et sorprendrà.

Al final l'objectiu és sempre el mateix: que la neteja de la teva casa no et suposi un trauma ni et porti massa temps.

Recorda, a més, que tenir-ho tot net i ben cuidat no és sinònim ni que t'hagis gastat molts diners ni que hagis d'invertir massa temps. Més aviat al contrari. Els experts en neteja el que fan és utilitzar el temps just i fer-lo de forma ordenada i metòdica per treure el màxim profit de tot el que fas. A més, amb aquest producte podràs aconseguir que casa teva faci bona olor després de la neteja.