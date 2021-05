Una alumna de segon de Batxillerat de l’institut Lacetània de Manresa, Andrea Requena, ha estat la guanyadora del certamen literari en llengües d’origen convocat pels Amics de la Unesco i que aquest any estava centrat en el canvi climàtic. En el cas del text d’Andrea Requena es tractava d’un article d’opinió escrit en llengua castellana. L’alumna cursa la modalitat de batxillerat humanístic i va presentar un text en el qual reflexionava sobre la nostra actitud envers l’amenaça del canvi climàtic i es qüestionava si realment estem fent tot el que tenim al nostre abast per combatre’l. Requena, a més, també va resultar premiada al certamen literari que el mateix institut Lacetània va organitzar per Sant Jordi, en la categoria de narrativa en castellà.