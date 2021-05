Collbató va tornar a gaudir d’una gran jornada esportiva amb la celebració de la 33a Cursa de l’Alba, que l’any anterior no es va poder celebrar per la pandèmia. Un total de 400 corredors van participar a la cursa, amb un recorregut de 22,5 km de distància, un desnivell positiu de 1.200 m, i que va començar al nucli de Collbató i va pujar fins al monestir de Montserrat per arribar al pic de Sant Jeroni. El descens es va fer també, com l’anada, a través del pla de Sant Miquel. El collbatoní Andreu Simón va ser el vencedor de la prova, per setena vegada, amb un temps d’1 hora i 53 minuts. La primera dona en arribar a la meta i va ser la corredora d’Ullastrell Ahlam Elkakdi, amb un temps de 2 hores i 23 minuts.