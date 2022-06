L'estiu és a tocar i la calor ja és present. Moltes llars no tenen aire condicionat, o no arriba a totes les habitacions. Solucions com la que presenta Lidl aquests mesos poden arreglar el problema a moltes cases. La cadena alemanya ha llançat tota una bateria de productes estiuencs, entre ells un aparell que farà solucionarà el problema de la calor per a molts torturats per les altes temperatures, i a un preu molt competitiu.

Aquest artefacte és el refredador d'aire. Té una potència de 8W i, a més de refrescar, humidifica l'aire. El preu és de 22,99 euros. Refreda l'ambient únicament amb aigua, sense necessitat d'utilitzar productes químics. Té il·luminació LED ambiental en 7 colors diferents (RGB) que es pot configurar lliurement. Porta una nansa per facilitar el transport i la seva connexió es realitza per USB C. Altres característiques El seu dipòsit d'aigua, amb capacitat de 700 mil·lilitres, s'omple amb glaçons de gel. Té una temperatura de funcionament de 5º a 40ºC. La seva autonomia màxima és de 7 hores i la seva alimentació és de 100-240V~; 50-60 Hz. Mesura 15,7×17,2×17,3 cm i pesa 725 grams. La carcassa està fabricada amb ABS, mentre que el dipòsit d'aigua és de polipropilè. La cadena compta a Espanya amb més de 650 botigues i es troba entre els productes més venuts de la cadena.