El premi Nobel de física 2021, l’italià Giorgio Parisi, ha defensat que coure la pasta amb el foc apagat permet consumir menys energia, una mesura que pot ser útil per estalviar en la situació actual de crisi energètica.

Parisi explica en un missatge publicat a Facebook que una vegada l’aigua ha començat l’ebullició, es pot llançar la pasta, esperar dos minuts i després apagar el gas perquè es continuï coent de manera passiva.

El científic de la Universitat de la Sapienza de Roma ha calculat que s’estalvien «almenys vuit minuts de consum d’energia».

«El més important és mantenir la tapa posada, es perd molta calor per evaporació. Després de bullir la pasta, poso el gas al mínim, perquè bulli molt poc sense consumir. També pots provar de desactivar-lo, com se suggereix en aquest post, que no és meu sinó d’Alessandro Burisi Vici i que simplement he tornat a publicar. Evidentment, així es consumeix menys gas i la pasta es cuina igualment», comenta.

El debat sobre com coure la pasta sense malgastar energia no és nou, ja que fa uns mesos l’associació Unione Italiana Food, que representa els fabricants de pasta, va argumentar que mantenir la tapa de l’olla posada durant la fase d’ebullició accelera el procés de cocció i permet estalviar «fins a un 6% d’energia i d’emissions de CO2».

Estalvi de fins a un 47%

L’associació explicava que apagar el foc després de dos minuts d’ebullició, deixant la tapa posada, suposa un estalvi energètic i d’emissions de CO2 que pot assolir el 47%.

«Amb un consum mitjà de 23,5 kg per càpita de pasta, cada italià estalviaria fins a 44,6 kilowatts-hora, 13,2 quilos d’emissions de CO2 i 69 litres d’aigua en un any», apuntava