Incorporar aliments com el cacau natural a la dieta aporta un important efecte cardioprotector i ajuda a controlar els principals factors de risc, com la hipertensió arterial o el colesterol, tal com han assegurat experts de l'Observatori del Cacau.

I és que, tal com ha informat el president del comitè científic de l'Observatori del Cacau, Ramon Estruch, diversos estudis han evidenciat que un consum regular d'aquest aliment estimula la producció d'òxid nítric, que és un potent vasodilatador, manté l'elasticitat de les artèries, actua contra la hipertensió i millora el perfil lipídic.

Es tracta, a més, d'un dels aliments amb major contingut en polifenols, els quals són components bioactius, amb una gran capacitat antioxidant i antiinflamatòria, els responsables dels beneficis del cacau sobre la salut, especialment la cardiovascular.

Els polifenols exerceixen un efecte vasodilatador, dilatant les artèries i mantenint l'elasticitat dels vasos sanguinis, el que afavoreix la circulació i, per tant, ajuda a prevenir la hipertensió arterial, actualment el principal factor de risc cardiovascular.

El cacau ajuda a mantenir l'elasticitat dels vasos sanguinis

A més, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària defensa el paper del cacau en el manteniment de l'elasticitat dels vasos sanguinis i, en conseqüència, la seva utilitat en la prevenció de la hipertensió i, en conseqüència, de l'arteriosclerosi.

"El cacau és molt ric en un tipus de polifenols, els flavonoides. I, dins dels flavonoides, els flavanols són els encarregats d'estimular la producció de l'òxid nítric, que dilata els vasos sanguinis. Les propietats antiinflamatòries dels polifenols del cacau són molt importants, ja que la inflamació és la base de moltes malalties cròniques. A major quantitat de polifenols, major protecció davant de malalties cardiovasculars, però també davant del càncer o el deteriorament cognitiu ", ha recalcat Estruch.

D'altra banda, prossegueix, els flavonoides del cacau també milloren el funcionament de les plaquetes i poden exercir un paper protector enfront de la trombosi. És més, en combinació amb un altre component del cacau, la teobromina, poden reduir el colesterol de manera significativa (gràcies a l'àcid esteàric, el seu principal component gras), elevant el colesterol protector o HDL. Un altre terç del greix que conté el cacau és el mateix àcid que es troba en l'oli d'oliva, l'àcid oleic monoinsaturat, que redueix el colesterol total i el colesterol perjudicial o LDL.

Totes aquestes propietats converteixen el cacau en un candidat ideal per entrar a formar part de la nova dieta mediterrània, considerada una de les més beneficioses per a la salut cardiovascular. "Hi ha multitud de fórmules per incorporar al cacau en la nostra dieta diària i sortir guanyant en salut cardiovascular", ha tancat l'autora del llibre 'Detox SEN per estar sans per dins i bells per fora', Núria Roura.